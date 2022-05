Les obres tindran una durada de 18 mesos i suposaran una inversió d’uns 2,2 milions d’euros repartits en tres anys

Les obres de reforma i ampliació de la llar de jubilats d’Escaldes-Engordany començaran al setembre i tindran una durada de 18 mesos, segons van confirmar aquesta setmana al Diari fonts del comú. Els treballs consisteixen en la construcció d’una planta addicional i en la remodelació de la planta existent i suposen una inversió plurianual total de 2.180.767 euros: una partida de 150.397,75 euros per al 2021 i dues partides més d’exactament 1.015.184,83, una per al 2022 i l’altra per al 2023, segons recull l’ordinació per al pressupost d’aquest any.



La reforma i ampliació de l’edifici del Prat Gran obligarà el comú