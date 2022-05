Satisfacció dels concessionaris a la Fira del vehicle d'ocasió

Actualitzada 08/05/2022 a les 19:02

Cap de setmana mogut a la parròquia de Sant Julià de Lòria on s'hi han celebrat tres fires al llarg dels dos dies -la Fira d'Outlet, la Fira del vehicle d'ocasió i d'autocaravanes i la Ruta de la tapa- que han aportat forta afluència de gent a la parròquia. Així ho ha explicat el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, en les declaracions del balanç de la Fira del vehicle d'ocasió i d'autocaravanes aquesta tarda. En aquest sentit, Majoral ha indicat que avui diumenge "el temps ha acompanyat més que ahir i això ha aportat més gent". Així mateix, Majoral ha afegit que "ha estat un èxit en el sentit que la gent baixa a la parròquia expressament per l'activitat que s'hi està fent".Pel que fa a la Fira del vehicle d'ocasió i d'autocaravanes, el cònsol major ha explicat que "tots els expositors han venut vehicles i molts altres hi ha hagut el compromís de la compra". La fira ha comptat amb dotze estands, cadascun amb més de 200 vehicles exposats. En aquesta línia, Majoral ha acceptat que s'ha vist un augment dels preus dels vehicles "com a comú no entrem amb els preus, cada concessionari fa i regula el que ha de fer amb els preus, però és evident que el món del vehicle avui pateix pel que fa al vehicle nou a causa de la fabricació i els components". En aquest sentit, el cònsol ha afegit que hi ha llistes d'espera de més d'un any i mig per un vehicle nou "per tant, una fira com aquesta pren més sentit que mai".Pel que fa a la possibilitat de repetir en la pròxima edició l'emplaçament de la fira, el comú ha indicat que l'any que ve "s'hauran de veure les intencions de la propietat".Com a novetat d'enguany l'esdeveniment ha comptat amb una part més lúdica, com un circuit de motos elèctriques on es podien provar; una foodtruck i una cadena de ràdio que realitzava entrevistes als concessionaris. D'altra banda, per les autocaravanes, Majoral ha assegurat que ha estat "un èxit total, el món de la caravana està creixent i aquesta fira els hi ha anat molt bé".