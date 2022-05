Més de 200 exemplars a la IV Fira del Vehicle d'Ocasió

Actualitzada 08/05/2022 a les 06:33

La IV Fira del Vehicle d’Ocasió de Sant Julià de Lòria va estrenar ahir nova ubicació a la Borda Huguet amb 7.000 metres quadrats d’exposició. La mostra s’allargarà tot el cap de setmana. Es tracta d’un terreny on hi ha més de 200 vehicles i autocaravanes que porten la vintena de concessionaris que ha acudit a la cita. L’esdeveniment s’ha renovat aquest any respecte de passades edicions, ja que disposa d’un nou espai més lúdic, amb una food truck i un petit circuit per a motocicletes elèctriques.En la darrera edició de la fira van vendre’s una quarantena d’exemplars. Majoral va mostrar-se confiat que aquest any els retards en l’entrega dels vehicles nous per l’endarreriment en l’arribada de materials donarà un nou impuls al vehicle d’ocasió. “Considero que la gent prefereix adquirir un cotxe d'ocasió que no pas esperar fins a gairebé sis mesos que li arribi un de nou”, va afirmar el cònsol major.La fira també disposa d’una zona d’autocaravanes, un sector que Majoral va asseverar que els darrers anys “està creixent de manera exponencial i té molta tirada”.