La comunitat Vide Dressing

El mercat de roba de segona mà de la Massana arriba a la novena edició plenament consolidat, amb un grup de paradistes fidels que no volen perdre’s una cita que és una festa.

La Simi Abitbol corre amunt i avall per la passarel·la de les Fontetes. En la darrera edició del Vide Dressing, celebrada a la tardor de l’any passat, va vendre més de 200 peces de roba de segona mà, i aquest any tota la família s’ha organitzat per donar-li un cop de mà. “L’home, que em fa de comptable, i la meva filla atenen els clients, i ahir [divendres per al lector] va venir la meva germana per ajudar-me a puntar la parada”, explica.



La Simi és una de les seixanta paradistes que han pogut participar en el Vide Dressing de primavera