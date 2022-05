El teatre conjunt dels joves i la gent gran omple les Fontetes

Actualitzada 08/05/2022 a les 14:08

El Teatre de les Fontetes de la Massana ha aconseguit omplir-se del tot en les dues funcions de "Mans a l’obra: una escola i sis monges", un projecte conjunt dels grups de teatre del Punt 400 i de la gent gran, segons informa el comú en un comunicat. L’equip sènior no era el primer cop que pujaven a l’escenari, però sí que s’estrenaven els joves, ja que són una nova secció dels The Teen Project.El conseller de Joventut, Educació i Esports, Kevin Poulet, ha apuntat que "estem fent poble a través del teatre i que la cultura uneixi als massanencs és molt emocionant per a nosaltres", destaca l'ens comunal massanenc.La comèdia està inspirada en la popular pel·lícula "Sister Act", amb guió i direcció de Fran Doonan i Sofia Martins. El repartiment ha esta format pels joves: Paula Linares, Candela Sirkia, Martina Bringueret, Tommy Gea, Ona Fernandez, Chloé Ruiz, Lara Malta i Quio Álvarez. Pel que fa a la gent gran, els participants són Estrella Alvite, Mari Carmen Martin, Salvi Muñoz, Pilar Perez, Laura Rosado, Isabel Capellan, Patricia Calvo. Avui tot el grup, grans i joves, estan fent una sortida a Barcelona per veure l’espectacle "Billy Elliot".