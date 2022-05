Actualitzada 07/05/2022 a les 06:31

La Fira del bestiar d’Ordino va rebre ahir la visita de 650 alumnes de primària. El recorregut va començar pel recinte firal instal·lat a l’aparcament del camp de la Tanada, on van poder veure corders, cavalls, pollins, matxos i com a novetat d’aquest any, gallines i conills. En acabat van visitar l’exposició Estris d’una època oblidada que es pot visitar a l’era de Casa Rossell.