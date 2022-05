Encamp es promociona com a destinació turística a Bilbao

Actualitzada 07/05/2022 a les 13:42

El comú d'Encamp participa amb un stand promocional a la Fira Expovacaciones que té lloc a Bilbao del 6 al 8 de maig amb l'objectiu de promocionar la propera temporada turística, segons informa l'ens comunal en un comunicat. La fira acull durant els tres dies de l'esdeveniment més de 220 expositors de l'àmbit turístic principalment d'Espanya i Portugal. En aquest sentit, Encamp hi ha participat en vàries ocasions pel perfil de visitant, en paraules del conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, "l'objectiu és captar l'atenció del perfil de visitant que busca una destinació deturisme de proximitat".Així mateix, el conseller ha explicat que a part del material informatiu també es realitzarà un sorteig d'un cap de setmana a Encamp i al Pas de la Casa entre tots els visitants que s'apropin a l'stand i es subscriguin a la nova newsletter de les novetats de turisme de la parròquia. Durant la fira es promocionaran les visites guiades als Orris del Cubil i d’Encenrrera als quals s'ha afegit una nova senyalitzacióinterpretativa, així com la pesca sense mort a l’estany del Cubil. Al Pas de la Casa es preveu la reobertura del telecabina dels Pioners i el telecadira del Coll dels Isards fins al Llac de les Abelletes durant els mesos de juliol i agost, segons especifica la corporació comunal. D'altra banda, com a novetat d'enguany, el comú presentarà una activitat pels amants de la pesca esportiva de realitzar la pesca sense mort a l'estany del Cubil amb les recomanacions i el suport d'un guia especialitzat.