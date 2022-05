Actualitzada 07/05/2022 a les 06:32

La parròquia d’Escaldes-Engordany acollirà demà la diada de Sant Miquel d’Engolasters. La Unió Pro Turisme, com cada any, ha programat un conjunt d’actes que començaran amb una ballada de sardanes al pla de Sant Miquel d’Engolasters, així com l’actuació de l’Esbart Santa Anna a més de la presentació del pubillatge.