Més de 200 vehicles i autocaravanes a la Fira del Vehicle d'Ocasió

Actualitzada 07/05/2022 a les 17:32

La Fira del Vehicle d'Ocasió estrena nova ubicació a la Borda Huguet amb 7.000 metres quadrats d'exposició.

Es tracta d'un terreny on hi haurà més de 200 vehicles i autocaravanes que portaran la vintena de concessionaris que acudiran a la cita. pic.twitter.com/FknEKyEIhD — Comú Sant Julià (@comusantjulia) May 6, 2022

La IV Fira del Vehicle d'Ocasió ha estrenat nova ubicació a la Borda Huguet amb 7.000 metres quadrats d'exposició aquest dissabte i s'allargarà tot el cap de setmana. Es tracta d'un terreny on hi ha més de 200 vehicles i autocaravanes que porten la vintena de concessionaris que ha acudit a la cita.Aquesta fira ha coincidit aquest cap de setmana amb la 13a Ruta de la Tapa, que va arrencar ahir divendres, i la Fira de l'Outlet a la plaça de la Germandat que compta amb una vintena de casetes amb tota mena de productes i una interior on una desena de botiguers, majorment de la parròquia, exposaran principalment roba i complements.