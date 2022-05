Actualitzada 07/05/2022 a les 06:31

La biblioteca d’Encamp presenta avui a les onze del matí La màgia dels colors, una activitat de contacontes a càrrec de Vanessa Silva. L’activitat està pensada per a infants de tres a set anys. Per assistir-hi no és necessari reservar una plaça, però la biblioteca posa a disposició dels ciutadans l’adreça de correu electrònic biblioteca@encamp.ad per resoldre dubtes.