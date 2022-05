El pubillatge s'estrena diumenge a la festa de Sant Miquel d'Engolasters

Actualitzada 06/05/2022 a les 17:24

La parròquia d'Escaldes-Engordany acollirà el pròxim diumenge 8 de maig la diada de Sant Miquel d'Engolasters. La Unió Pro Turisme, com cada any, ha programat un seguit d'actes que començaran amb una ballada de Sardanes al Pla de Sant Miquel d'Engolasters així com l'actuació de l'Esbart Santa Anna i la presentació del Pubillatge, segons informen en un comunicat. Seguidament es farà la tradicional ofrena de flors a Sant Miquel per part de l'Associació de la Gent Gran i del Pubillatge prèviament a la missa i benedicció. La jornada acabarà amb un repartiment de coca i moscatell.Així mateix, la UPT ha preparat un concurs de petanca amb modalitat tripletes per demà dissabte 7 de maig a les Pistes del Prat Gran. I el mateix diumenge a les 10 hores se celebrarà un torneig d'escacs al Parc de la Mola. L'organització posa a disposició autocars gratuïts que sortiran des de la plaça Santa Anna fins al Pla de Sant Miquel d'Engolasters des de les 11 hores fins a les 15 hores del 8 de maig.En cas de mal temps, la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany indica que es reserva el dret de modificar aquest programa.