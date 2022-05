Els padrins de la Massana fan un curs de cultiu

Actualitzada 05/05/2022 a les 14:02

Els padrins que conreen els Horts Socials de la Gent Gran de la Massana iniciaran enguany la temporada amb més coneixements per treure el màxim partit a les seves parcel·les, segons informa el comú massanenc. Per això, aquest matí han fet un curs de cultiu, que ha anat a càrrec del cap de Jardineria del comú, Marc Pujol. La sessió ha començat a la Casa Pairal amb teoria sobre nocions bàsiques d’horticultura i després s’han desplaçat als horts per veure sobre els terreny els coneixements apresos.L'ens comunal destaca que Pujol els ha donat idees de disseny i planificació dels horts, de com situar els diferents tipus de plantes, la distància entre elles i quins materials poden utilitzar. També els ha explicat quines són les millors plantes en base al clima, les necessitats nutritives i el seu aprofitament. També els ha ensenyat com s’ha de fer la sembra, ja sigui amb llavors o planter, l’acondicionament de la terra, la fertilització i les feines de manteniment.