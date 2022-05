El comú treu a subhasta una parcel·la al Pas per 220.000 euros

La corporació embellirà el carrer i hi ordenarà els diversos serveis que hi ha

El comú ha tret a subhasta la parcel·la de 95 metres quadrats situada al número 36 del carrer de la Solana del Pas de la Casa, segons consta al BOPA d’ahir. L’objectiu de la corporació és millorar aquest tram de carrer, on actualment no hi ha voravia.



A la parcel·la hi ha una estació transformadora de Sercensa d’una superfície de 42,77 metres quadrats, que el comú es compromet a fer treure en el termini màxim d’un any i mig a partir de la data de l’establiment del contracte de cens emfitèutic, i un espai per a contenidors d’escombraries. Un cop s’hagi