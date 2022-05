El carrer Callaueta serà el centre neuràlgic de la Festa de la primavera

Actualitzada 05/05/2022 a les 13:57

La Festa de la primavera d'Andorra la Vella se celebrarà entre el divendres 13 i diumenge 15 de maig majoritàriament al carrer Callaueta, al barri de Riberaygua i Travesseres, segons informa el comú de la capital en un comunicat. En aquest sentit, el carrer Callaueta es distribuirà en tres zones: a la part baixa es faran els tallers i jocs infantils, a la part central hi haurà l'escenari per a les actuacions i a la part alta, els tallers i propostes adreçats al públic adult. Tres dies d'activitats gratuïtes de tota mena i per a totes les edats com cercaviles, animacions de dansa creades específicament per a la festa, música, tallers infantils, una sessió al voltant de les flors omestibles, ioga al carrer, i desfilades de les majorettes i la banda de Móstoles, una animació que implicarà més de 60 persones.El conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha exposat avui durant la presentació de l'esdeveniment que s'ha volgut escollir l'emplaçament del carrer Callaueta per dinamitzar el barri, ja que és des de l'any passat una nova zona de vianants ideal per aquest tipus d'activitats, defensa l'ens comunal. Així mateix, el conseller ha recordat que abans de la pandèmia els carrers de la zona havien estat escenari durant diverses edicions del projecte 'El barri de les flors', amb embelliments florals i propostes al voltant de la primavera.D'altra banda, el representant de l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, Event 3.0, Sebastià Vidal, ha indicat que s'ha volgut apostar per la producció artística d'Andorra per dur a terme la festa i més del 80% dels professionals que hi participen són del país.