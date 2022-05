Acord entre el comú i la Cambra per impulsar el comerç perifèric

Actualitzada 05/05/2022 a les 07:09

Escaldes i la Cambra de Comerç van signar ahir un acord per revitalitzar els comerços de les zones perifèriques de la parròquia. Les actuacions, que es preveu que comencin el mes que ve, es concentraran a les avingudes de les Escoles, Copríncep De Gaulle, del Pessebre, Fiter i Rossell, el carrer d’Engordany i la plaça de Santa Anna. El comú hi destinarà 8.000 euros. El full de ruta estarà dividit en tres fases: el treball de camp, on s’analitzarà l’entorn comercial i urbanístic, així com les actuacions prèvies que s’han dut a terme a les zones, la definició de les propostes d’acció i la seva priorització, on s’inclouen les propostes de millora, les actuacions per potenciar l’activitat comercial i la identificació de les necessitats dels operadors i, per últim, la tercera fase consistirà a detectar el grau d’implicació dels agents econòmics involucrats, amb relació a les mesures d’impuls i ordenació i les d’iniciativa privada.