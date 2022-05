El Vide Dressing comptarà amb una seixantena de parades

Actualitzada 04/05/2022 a les 13:54

La novena edició del Vide Dressing es tornarà a fer a les Fontetes del 6 al 8 de maig, segons informa el comú de la Massana en un comunicat. El canvi d'emplaçament permet que el mercat de roba i complements de segona mà tingui una cabuda de seixanta parades. El mercat donarà el tret de sortida aquest divendres (17 a 20 h) i s'allargarà durant tot el cap de setmana (dissabte, d'11 a 20 h i diumenge d'11 a 14 h). L'ens comunal espera una alta afluència, possiblement superior a les 2.000 persones que hi van passar durant l'anterior edició, on encara eren necessàries les mesures per prevenir el contagi de la covid.El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització ha remarcat els tres eixos principals del Vide Dressing: la dinamització de la parròquia; la sostenibilitat, promovent la reutilització dels productes; i la solidaritat, ja que una part de les parades tenen finalitat benèfica i quan finalitza l'esdeveniment es pot lliurar el material sobrant a Carisma o a altres entitats. En la presentació hi ha estat present també la coordinadora del Vide Dressing, Mercè Miguel; Mònica Lage presidenta de l'Associació Ales de Papallona, que ha remarcat que gràcies al Vide Dressing es dona visibilitat a projectes socials, ja que en el seu cas, la recaptació anirà destinada a la recerca i investigació de la malaltia minoritària Ales de Papallona i a l'associació AMMA.