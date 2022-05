Actualitzada 04/05/2022 a les 06:51

A la reunió de poble convocada pel comú d’Escaldes dilluns vinent es tractarà la proposta per millorar l’urbanisme al Clot d’Emprivat, la iniciativa d’ampliació de la llar de jubilats, així com les accions per posar en valor la vall de Madriu a través de la borda de Ràmio i els detalls del projecte de pisos de lloguer assequible. Tanmateix, s’informarà dels treballs a l’aparcament de l’església i del projecte Caldes, segons informa el comú.