Comencen les obres per fer de vianants el carrer la Llacuna

Actualitzada 04/05/2022 a les 11:14

La capital inicia els treballs de remodelació del carrer de la Llacuna per convertir-lo en una via que prioritza el pas dels vianants. El comú informa en nota de premsa que en les pròximes setmanes se substituirà el paviment del carrer residencial, l'enllumenat públic, el mobiliari, s'instal·larà una minideixalleria i es reforçarà l'enjardinat. D'altra banda, també s'arranjarà l'accés al rec del Solà pel camí dels Espuis i s'enderrocarà un petit magatzem comunal on s'adequarà una zona d'estada.Preveuen que els treballs finalitzin condint amb la Festa Major. El comú hi dedicarà un import de 504.301,39 euros, adjudicats a l'empresa PIDASA, amb l'objectiu d'"afavorir el benestar dels ciutadans amb nous espais que donen prioritat als vianants". De totes maneres, el comú recorda que es permetrà el pas dels vehicles dels veïns i es mantindran les zones de càrrega i descàrrega.Els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, i l'equip tècnic del comú, han visitat la zona per avaluar l'inici dels treballs.