Acord entre Escaldes i la Cambra per impulsar el comerç perifèric

Actualitzada 04/05/2022 a les 16:27

Escaldes i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra han signat avui un acord per revitalitzar els comerços de les zones perifèriques de la parròquia, segons informa el comú en nota de premsa. Les actuacions, que es preveuen que comencin el mes que ve, es concentraran en les avingudes de les Escoles, Copríncep de Gaulle, Pessebre, Fiter i Rossell, el carrer d'Engordany i la plaça de Santa Anna. El comú hi destinarà un màxim de 8.000 euros i apunta que els negocis no hauran de fer cap aportació per tenir el pla.Juntament amb la Cambra de Comerç, el full de ruta creat pel comú pretén posicionar el comerç d'aquesta àrea de la parròquia i el posicionament com a territori. El pla estarà dividit en tres fases: el treball de camp, on s'analitzarà l'entorn comercial i urbanístic, així com les actuacions prèvies que s'han dut a terme a les zones; la definició de les propostes d'acció i la seva priorització, on s'inclou les propostes de millora, les actuacions per potenciar l'atractivitat comercial i la identificació de les necessitats dels operadors i, per últim, la tercera fase consistirà a detectar el grau d'implicació dels agents econòmics involucrats, en relació a les mesures d'impuls i ordenació i les d'iniciativa privada.La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, és mostra a l'espera que aquest pla permeti ajudar a millorar els comerços de la parròquia.