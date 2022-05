Sant Julià rep les llavors de l'Hort Solidari

Actualitzada 03/05/2022 a les 06:50

El comú va rebre ahir les llavors de l’empresa Natura per a més d’una vintena de pagesos que conrearan vegetals i hortalisses per donar al rebost de Càritas. La iniciativa de l’Hort Solidari es posa en marxa per tercer any després de l’estrena durant la pandèmia per atendre les necessitats de les famílies afectades per la crisi econòmica.