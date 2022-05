Més de 200 vehicles i autocaravanes a la Fira d'Ocasió de Sant Julià

Actualitzada 03/05/2022 a les 13:12

La IV Fira del Vehicle d'Ocasió se celebrarà el pròxim cap de setmana del 7 i 8 de maig a la Borda Huguet, situada entre les places d'Isidre Valls i del Solà, al marge dret del riu, segons informa el comú de Sant Julià de Lòria en un comunicat. Es tracta d'un terreny de 7.000 metres quadrats que l'ens comunal ha llogat a la família propietària i on es podran encabir els més de 200 vehicles i autocaravanes que portaran la vintena de concessionaris que acudiran a la cita. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, s'ha referit a fires en plural perquè el mateix cap de setmana la plaça de la Germandat i el vestíbul del Centre cultural acolliran la Fira Outlet.Aquesta última, segons especifica la corporació comunal, tindrà una part exterior amb 20 casetes de tota mena de productes i una interior on una desena de botiguers, majorment de la parròquia, exposaran principalment roba i complements. Així mateix, a la fira del Vehicle d'Ocasió hi haurà una emissora de ràdio que realitzarà entrevistes als expositius i una part d'especialistes relacionats amb elmón del motor que oferiran revisions mecàniques i accessoris entre altres opcions. També hi haurà un circuit de motos elèctriques, tallers, una zona de descans amb una food truck i un disc jockey.El comú destaca que, en poder-se oferir vehicles per part dels concessionaris amb importants descomptes, també hi haurà entitats bancàries per informar sobre les condicions de finançament. En aquest sentit, s'espera que les se superin les vendes del 2021 quan es van adquirir més de trenta vehicles. Els horaris de totes dues fires seran de 10 a 20 hores el dissabte i una hora menys el diumenge en què es tancarà una hora abans.