Marta Dallarès presenta el seu nou repertori a la Massana

Actualitzada 03/05/2022 a les 12:34

La cantant andorrana Marta Dallerès portarà dissabte 14 de maig el seu pop-rock, sempre combinat amb altres estils, al teatre de les Fontetes de la Massana, segons informa el comú massanenc. El seu nou repertori es podrà escoltar per primer cop a la parròquia massanenca. Dallerès comptarà amb la col·laboració de Xavi Requena a la bateria, Déborah López Vila al teclat, Ivan Castells “Ivo” a la guitarra i Jenny Dobarro al baix. Pel que fa al suport tècnic, anirà a càrrec de Server-Sonos.La corporació comunal recorda que Dallerès es va donar a conèixer al 2003, quan va superar el càsting i va quedar classificada per representar Andorra al festival d’Eurovisió del 2004. Tot i no guanyar, li va servir com a plataforma per continuar formant-se i iniciar la seva carrera musical. Durant aquests anys ha fet diverses actuacions al país, amb la col·laboració de músics professionals, i també ha realitzat concerts en esdeveniments privats.