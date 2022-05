La reunió de poble tractarà la millora del Clot d'Emprivat

Actualitzada 03/05/2022 a les 17:34

En la reunió de poble convocada pel comú d'Escaldes el dilluns vinent es tractarà la proposta per a millorar l'urbanisme al Clot d'Emprivat, la iniciativa d'ampliació de la Llar de jubilats, així com les accions per posar en valor la vall de Madriu a través de la borda de Ràmio i els detalls del projecte de pisos de lloguer assequible. Tanmateix, s'informarà dels treballs a l'aparcament de l'Església i del projecte Caldes, segons informa el comú en nota de premsa.La reunió es farà a les 20 hores a la sala Prat del Roure i comptarà amb la intervenció dels dos cònsols. També es podrà seguir en línia a través del canal de Youtube del comú.