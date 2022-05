El Mercat de la Vall inclourà un espai per als més petits

Actualitzada 03/05/2022 a les 06:53

La capital recupera el Mercat de la Vall dissabte amb un espai per a infants com a novetat en què els participants podran jugar a fer de paradistes. La mostra d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris se celebrarà cada primer dissabte de mes fins a l’octubre al centre històric.El mercat obrirà de les onze del matí a les vuit del vespre i oferirà de nou tallers a les tardes, després de dos anys sense poder-ne fer a causa de la pandèmia. L’espai per als infants serà de les onze del matí a les dues de la tarda i de les cinc a les vuit. D’altra banda, a partir de les cinc es faran tallers gratuïts de joieria artesanal amb paper, d’elaboració d’embolcalls naturals amb cera d’abella o activitats de quimigrames. El comú informa que entre les onze i les dues i per compres superiors als deu euros els visitants rebran un vermut de regal als establiments col·laboradors.La mostra es repetirà el 4 de juny, el 2 de juliol i el 6 i 7 d’agost, per la festa major, amb un horari més ampli.