El comú tornarà la sanció als vuit vehicles multats del Tour Auto

Camp demana disculpes per la col·locació dels paranys als cotxes i afirma que podrien haver estat més permissius

El comú de Canillo va disculpar-se ahir per haver posat els paranys a les rodes dels vehicles que seguien el Tour Auto i es trobaven estacionats dissabte a la nit en zona blava a Ransol. Segons va afirmar al Diari el cònsol major canillenc, Francesc Camp, als propietaris dels vuit vehicles que van ser sancionats se’ls tornarà l’import si realitzen el plec de descàrrec. Camp va relatar que els seguidors de l’esdeveniment automobilístic van deixar els cotxes a la zona blava perquè no tenien coneixement de l’aparcament vertical de la vila. “Ningú no els ho va notificar i en aparcar