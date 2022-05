Reunió de poble per la candidatura 'Andorra, reserva de la biosfera'

Actualitzada 02/05/2022 a les 06:52

La sala de teatre de la Valireta d’Encamp acull avui a les 20 hores la reunió informativa Andorra, reserva de la biosfera, organitzada pel Govern. L’acte està obert a tot el públic i serà una oportunitat per conèixer de prop el projecte que està desenvolupant l’executiu perquè el Principat esdevingui el primer país del món íntegrament reserva de la biosfera de la Unesco. Durant la reunió s’explicarà què és ser reserva de la biosfera i quins són els objectius i trets que cal tenir per poder assolir-ho. A més, es detallarà la importància per a Andorra d’optar a aquest reconeixement i quins són els motius per presentar la candidatura.