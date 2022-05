La nova presidenta d'Unicef visita Escaldes

Actualitzada 02/05/2022 a les 13:52

La nova presidenta d'Unicef, Geòrgia Pont, ha visitat aquest matí les dependències de la corporació comunal escaldenca amb la seva predecessora, Laura Àlvarez, segons informa el comú d'Escaldes-Engordany en un comunicat. En aquest sentit, el passat 16 de març Pont va assumir el càrrec de màxima representant de l'entitat per als pròxims quatre anys.La corporació comunal escaldenca ha felicitat Pont per la seva presa de possessió en el seu nou càrrec i ha reiterat el seu desig de continuar col·laborant amb aquesta organització. Així mateix, els cònsols escaldencs han volgut agrair personalment i en nom del comú a Laura Àlvarez per la feina feta al llarg del seu mandat i han destacat el seu compromís amb la tasca que desenvolupa l'entitat, especialment, en tot allò que representen els infants, la seva protecció i la seva cura i salvaguarda.