Exposició fotogràfica sobre els cristians d'Orient Mitjà

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dilluns al matí de la inauguració de l’exposició ‘Els Cristians d’Orient’ al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria juntament amb el copríncep episcopal, Joan- Enric Vives, i el president de la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco (CNAU), Salomó Benchluch que es podrà visitar fins el 10 de maig, segons informa l'executiu en un comunicat. El comissari de l’exposició, el germà dominic Christian Eeckhout, ha estat l’encarregat de mostrar les imatges als presents. Es tracta d’un religiós d’origen belga i que actualment és prior de la secció arxidiocesana de la "Lieutenance belge de l’Ordre du Saint-Sépulcre" de Jerusalem.La mostra fotogràfica, segons especifica l'executiu, vol donar a conèixer la realitat dels cristians a la regió d'Orient Mijtà amb les fotografies, inèdites, que mostren rostres de creients de Terra Santa en grans pancartes de tela que recullen la realitat d’aquesta comunitat, en una retrospectiva que va des de 1898 fins a l’actualitat. Així amb aquestes imatges es pot fer un recorregut a través de l'arquitectura religiosa i fer una ullada a la presència continuada de cristians de l'Àsia oriental –Jerusalem, Palestina, Jordània, Armènia, Iraq, Egipte i fins i totEtiòpia– que viuen a Terra Santa.La temàtica vol posar en relleu les greus situacions humanitàries causades pels conflictes, no només a Ucraïna, sinó també a Afganistan, Síria o Iemen. En aquest sentit, Ubach ha recordat que Andorra va presentar fa unes setmanes una decisió al Consell Executiu de la Unesco que va ser recolzada per més de 70 altres Estats. A través d’aquesta iniciativa, el Principat reitera el seu compromís a favor del multilateralisme inclusiu i que la Unesco sigui el lloc privilegiat on els Estats poden treballar a favor de la cultura del diàleg i del respecte, segons destaca el Govern.