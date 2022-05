Camp es disculpa pels paranys als vehicles del Tour Auto a Ransol

Actualitzada 02/05/2022 a les 10:17

El comú de Canillo es disculpa per haver posat els paranys a les rodes dels vehicles que seguien el Tour Auto i es trobaven estacionats el dissabte a la nit en zona blava a Ransol. "Des del comú ens excusem prop de l'organització per la mala imatge que haguem pogut causar a un esdeveniment que ha tingut una gran acollida al país", ha publicat a Twitter el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp. El cònsol, que explica que la zona blava és només per abonats a causa de les poques places disponibles, afirma que "estant en temporada baixa, podríem haver estat més permissius". Tanmateix, el cònsol afegeix que "si haguéssim sabut amb antelació la presència d'aquests vehicles, els hauríem pogut reservar unes places al pàrquing vertical com vam fer amb vehicles d'equips nacionals que s'allotjaven a Ransol durant les finals de la Copa d'Europa d'esquí alpí". Els propietaris dels turismes van haver de pagar 100 euros per retirar els paranys de les rodes. Camp assegura que des del comú acceptaran els plecs de descàrrec dels vehicles afectats i els retornaran els diners de les multes.