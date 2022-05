Naturland clou la millor temporada d'hivern de la història de la societat

Actualitzada 01/05/2022 a les 11:14

Naturland ha assolit aquesta darrera temporada d’hivern un rècord de facturació. Les xifres mostren que s’ha superat en un 41% la temporada de referència, la del 2018-19. Es tracta del millor hivern en termes de facturació de la història de la societat. De fet, Naturland acumula 10 mesos de rècord, superant les millors xifres de referència en tots els casos. Això s’ha aconseguit gràcies a la diversificació de l’oferta i a la millora de la promoció dels productes, que ha donat com a resultat l’increment del preu del tiquet mitjà del client, passant dels 21,59 euros (2018-2019) als 49,98 euros actuals, un percentatge que representa un 131% més. No obstant això, el nombre de visitants ha estat menor, en concret un 38%, xifra alineada amb les dades que mostren un descens de turistes al país en general. Tot i així, durant alguns caps de setmana, dies de Nadal i de Setmana Santa s’ha assolit el ple a les instal·lacions. Aquest fet també va lligat a l’estratègia de limitar l’aforament amb l’objectiu de donar un millor servei, que ha servit per continuar assegurant que els clients tinguin una millor experiència a les activitats.La temporada d’hivern es va iniciar el cap de setmana del 27 de novembre, amb l’obertura anticipada de les pistes d’esquí, i s’ha combinat amb activitats a les dues cotes fins aquest cap de setmana. En total, l’estació d’esquí La Rabassa - Naturland, que va tancar el passat 13 d’abril, ha obert un total de 134 jornades, que ha comptat amb condicionament diari de pistes, fet que ha contribuït al bon manteniment dels traçats.En relació amb això, l’estació d’esquí (lloguer, escola, forfets), ha registrat un 62% més de facturació que el 2018 - 2019. També el nombre d’esquiadors s’ha pràcticament doblat, així com els dies d’esquí, passant dels 2.345 als 4.730 en aquest últim cas.Pel que fa a les activitats de neu a la Cota 2000 i al centre outdoor, a la Cota 1600 s’ha obert el Tobotronc, l’Airtrekk amb la tirolina, l’Airtrekkids, els llits elàstics, els passeigs en ponis i els buggis. A la Cota 2000 s’ha pogut posar en marxa el centre hípic per primera vegada a l’hivern, i s’han ofert propostes com les raquetes, els trineus, les moonbikes i les motos de neu. També s’han desenvolupat experiències nocturnes, combinant gastronomia amb activitats d’oci a la natura. Aquest hivern també s’han fet esdeveniments, repetint els Winter Championships Andorra, la Marxa nocturna, i la Festa del Nòrdic.Naturland continua obert els caps de setmana de maig i juny, oferint activitats i gastronomia, fins a l’inici de la temporada d’estiu, que començarà el 2 de juliol, amb novetats a les dues cotes.