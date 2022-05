El Comú de La Massana organitza un taller de cultiu per als padrins de la parròquia en el marc del projecte d’horts socials promogut per la Fundació Reig.

El polític i escriptor romà Cató el Vell va dir fa més de 2.000 anys que els qui es dediquen a l’agricultura no se senten atrets pels mals pensaments. Conscients que el treball de la terra té beneficis provats per a la salut física i mental, la Fundació Reig ja fa anys que impulsa, amb la col·laboració dels set comuns, el projecte d’horts socials per a la gent gran.

Tot i que hi ha padrins que saben molt bé quin és el moment adequat per plantar cada hortalissa i regar els camps, també n’hi ha que mai abans no havien portat