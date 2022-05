Carisma dona 5.000 euros al comú per a projectes socials

Actualitzada 01/05/2022 a les 06:59

L’entitat benèfica Carisma va celebrar ahir al migdia el primer aniversari al nou local de la Massana. La botiga, segons va informar el comú de la parròquia, va organitzar una petita celebració on van assistir les autoritats comunals. En aquest sentit, els responsables de la botiga Carisma van aprofitar l’ocasió per fer entrega al comú de la Massana d’un xec de 5.000 euros que la corporació destinarà a diversos projectes socials a la parròquia.L’entitat benèfica Carisma fa un any que té la botiga de segona mà en plena avinguda Sant Antoni de la Massana, just al costat de les escales d’accés a l’edifici del comú de la parròquia. L’entitat va néixer fa dotze anys gràcies a la col·laboració amb el comú massanenc, que els va cedir un espai a la plaça de la Ciutadania de la població. Des del seu trasllat a l’avinguda Sant Antoni la botiga de l’entitat benèfica ha guanyat en visibilitat ja que, darrerament, els seus membres han aconseguit un augment de vendes i donacions.