Arrenca el muntatge de l'escenari del Cirque du Soleil a l'antiga plaça de braus

Actualitzada 01/05/2022 a les 07:01

L’aparcament de Prada Casadet, situat entre l’edifici administratiu del Govern i l’antiga plaça de braus, és el lloc escollit enguany per acollir l’escenari dels espectacles del Cirque du Soleil d’aquest proper juliol. Des de fa uns dies l’aparcament està tancat i ja han començat les obres de muntatge de l’escenari que en els anteriors espectacles de la companyia quebequesa al Principat havia acollit l’aparcament del Parc Central.El nou espectacle del Cirque du Soleil, MUV, constarà de 22 funcions que es duran a terme entre el 2 i el 31 de juliol vinents. En total hi haurà 3.000 espectadors asseguts i 2.000 dempeus en cadascun dels espectacles. La previsió és que 110.000 persones acabin visitant la carpa que se situarà a l’aparcament de Prada Casadet. Per primer cop des que el Cirque du Soleil actua a Andorra durant el juliol totes les entrades seran de pagament.