La primera fase de les obres d’eixample i rectificació de la CG-5 s’està a punt d’enllestir, segons van informar al Diari fonts del Govern. Els treballs s’han fet del punt quilomètric 0,050 al 0,370 i han inclòs la construcció d’una voravia d’uns 200 metres en una part d’aquest tram. Les obres han permès guanyar espai cap al talús del riu Pollós, que discorre paral·lel a la carretera. Fins ara la via que uneix els nuclis d’Erts i Arinsal tenia una amplada força reduïda. La intervenció que s’hi ha fet, per tant, no tan sols millorarà les condicions de seguretat de