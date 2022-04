El comú treu a concurs el bus per pujar al Roc del Quer

Actualitzada 30/04/2022 a les 07:12

El comú de Canillo va convocar ahir un concurs per a la contractació del servei de transport circular de persones entre la població de Canillo, l’encreuament del camí de l’Armiana i el mirador del Roc del Quer per la CS-240, segons recull el BOPA.La corporació posarà en marxa aquest servei al juny, quan l’accés al mirador es faci de pagament i obri al públic el pont tibetà de la vall del Riu. Tal com va explicar el cònsol major, Francesc Camp, dijous al vespre en la presentació de les noves activitats que oferirà el Palau de Gel –el parc aquàtic, les pistes de pàdel, el rocòdrom i l’arbre escalable–, aquest servei de transport ajudarà a reduir la massificació de vehicles al Roc del Quer i a l’accés al pont tibetà i, de retruc, a atraure els visitants al Palau de Gel, ja que la parada se situarà al davant de l’equipament.Les ofertes per participar en el concurs hauran de ser lliurades en sobres tancats i lacrats abans del 12 de maig a les dotze del migdia. L’obertura d’ofertes es farà el mateix dia.