Liberals planteja que la cessió econòmica de les torres es faci amb places d'aparcament

Actualitzada 29/04/2022 a les 16:06

El comitè Liberal d'Escaldes ha proposat avui que la cessió econòmica que s'hagi de fer per les noves torres d'habitatges que es construeixen a la parròquia es faci en places d'aparcament. La formació assegura que així s'aconseguiria "pal·liar la manca de pàrquing al Clot d'Emprivat sense haver de recórrer a una elevada inversió comunal per construir noves places d'aparcament", segons exposen en un comunicat.Des del comitè escaldenc Higini Martínez-Illescas ha manifestat que les primeres indagacions indiquen que aquesta alternativa "seria factible" i ha indicat que el comú "rep uns dos milions aproximadament i l'objectiu és que rebi una planta sencera d'aparcament per poder habilitar-la a l'ús públic separat de les places privades de la torre". La proposta sobre els pàrquings és la segona que fa Liberals després de plantejar la construcció d'un aparcament soterrat a l'avinguda de les Nacions Unides, paral·lel al que té Empark a l'avinguda Consell de la Terra que remarca que és viable tècnicament.