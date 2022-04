El mirador del Roc del Quer serà de pagament al juny

Actualitzada 29/04/2022 a les 06:26

El mirador del Roc del Quer començarà a ser de pagament al juny, segons va anunciar Camp ahir al vespre durant el torn de preguntes al final de la reunió de poble. El cònsol major també va detallar que el comú posarà en marxa a l’estiu un autobús que connectarà el centre de Canillo amb el Roc del Quer i que també tindrà parada al camí de l’Armiana. L’autobús tindrà una freqüència d’un cada mitja hora.La proposta de fer pagar per accedir al mirador té l’objectiu, segons va remarcar Camp, de generar uns ingressos addicionals per al comú i de reduir la massificació a la zona.La parada d’autobús de Canillo estarà situada en un emplaçament estratègic: el Palau de Gel. “El 90% dels visitants del Roc del Quer no van enlloc més de la parròquia”, va observar el cònsol major. Que el punt de sortida del transport públic per arribar al mirador s’ubiqués davant del Palau de Gel podria ajudar a corregir aquesta tendència.D’altra banda, Camp va anunciar que el pont tibetà de la vall del Riu si no hi ha cap imprevist també s’inaugurarà al juny i serà de pagament.