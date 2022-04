La llevadora recorda que el preacord amb el comú i Govern té el suport del consell de quart

El conseller de la minoria al comú d’Ordino Enric Dolsa va assegurar ahir que hi ha “malestar” entre una part dels ciutadans del poble per l’acord d’entesa per l’antic hotel Casamanya que van signar fa unes setmanes el quart d’Ordino, el comú d’Ordino i el Govern, i que transformarà l’edifici en la nova seu del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.



Dolsa va afirmar en la roda de premsa posterior al consell de comú que aquest grup de ciutadans pensa que el futur del Casama­nya s’hauria d’haver decidit “en reunió de poble” i no “en junta de quart”. En aquest