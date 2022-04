La piscina del Palau de Gel es convertirà en un parc aquàtic

Actualitzada 28/04/2022 a les 21:05

Transformar la piscina del Palau de Gel en un parc aquàtic equipat amb tres tobogans visibles des de l'exterior. Aquesta és la proposta del comú de Canillo per atraure nous visitants a l'equipament i generar uns ingressos addicionals que permetin millorar els resultats econòmics de l'empresa. El comú també preveu construir una pista de pàdel, un rocòdrom interior i un arbre escalable a l'exterior. En conjunt, aquests quatre nous atractius suposaran una inversió de prop d'un milió d'euros. Segons ha destacat el cònsol major, Francesc Camp, al final de la presentació del projecte avui al vespre en reunió de poble a l'auditori del Palau de Gel, l'objectiu de la posada en marxa de les noves activitats és reduir les despeses de les instal·lacions a uns 200.000 euros d'aquí a quatre anys i no generar-ne el 2030.Paral·lelament, Camp ha assenyalat que les inversions en l'edifici del Palau per millorar-ne l'eficiència energètica permetran estalviar 230.000 euros anuals en consum de gasolina, gas i electricitat respecte de les despeses del 2019. Les obres costaran uns 3,1 milions d'euros i inclouran la instal·lació d'una petita central fotovoltaica a la coberta, entre d'altres.Per pagar la construcció de les noves atraccions i les obres de millora de l'eficiència energètica de l'edifici, el comú ha formalitzat un préstec de 4,2 milions d'euros a 24 anys amb les entitats financeres. El cònsol menor, Marc Casal, ha defensat que aquesta és l'opció "òptima" per finançar aquestes inversions, ja que les condicions del préstec són "bones" i no s'hauran de renegociar cada any.