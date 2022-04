Encamp destina 155.153 euros en la piscina de la Mola

Actualitzada 28/04/2022 a les 18:34

El consell de comú d'Encamp d'aquesta tarda ha adjudicat els treballs per la remodelació de la piscina de la Mola per un import de 155.153,92 euros a l'empresa guanyadora del concurs Construccions La Neu SLU, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, aquestes obres es faran en dues fases, una part abans de l'estiu i una segona fase després de l'estiu per garantir que la instal·lació pugui estar oberta i en servei durant els mesos de juny, juliol i agost.D'altra banda, Encamp ha adjudicat la compra d'una nova màquina escombradora per reforçar els efectius de neteja viària a la parròquia, segons informa l'ens comunal en un comunicat. La nova màquina escombradora se suma a les tres ja existents i suposa una inversió de 115.000 euros. La corporació comunal indica que el nou vehicle permet ampliar la superfície diària de neteja i així mateix, la freqüència de pas en cada zona de la parròquia.Així mateix, la parròquia encampadana disposarà a partir de l'estiu del control i gestió de l'Estació Transformadora d'Aigua Potable de Les Pardines de manera telemàtica, per tant les 24 hores i 365 dies a l'any i des de qualsevol punt amb connexió a internet es podrà gestionar aquesta instal·lació bàsica per al subministrament d'aigua potable.En el consell de comú també s'ha tret a concurs la construcció del nou vial per accedir al futur Centre Residencial en Alçada Medico-Esportiu d'Andorra, conegut com a CRAMEA al Pas de la Casa.