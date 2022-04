Dolsa afirma que hi ha "malestar" per l'acord pel Casamanya

Actualitzada 28/04/2022 a les 15:18

El conseller de la minoria al comú d'Ordino, Enric Dolsa assegura que hi ha "malestar" al poble per l'acord d'entesa per l'edifici de l'antic hotel Casamanya que van signar fa unes setmanes el quart d'Ordino, el comú d'Ordino i el Govern.Dolsa ha afirmat avui en la roda de premsa posterior al consell de comú que aquest grup de ciutadans pensa que el futur del Casamanya s'hauria d'haver decidit "en reunió de poble" i no en junta de quart. "Hi ha molta gent que no entén que s'hagi cedit el Casamanya al Govern per secula seculorum sense cap contraprestació", ha afirmat el conseller, que ha recalcat que, si aquest grup de ciutadans organitza accions en contra de l'acord, s'hi afegirà.