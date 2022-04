Sant Julià recupera la Festa de les Entitats Culturals

Actualitzada 27/04/2022 a les 14:25

Sant Julià de Lòria recupera la Festa de les Entitats Culturals després de molts anys de no celebrar-se aquest dissabte 30 d'abril, segons informa el comú en un comunicat. Així, l'acte començarà a les 11 del matí amb la plantada de gegants a la plaça de Calonge Sant Antoni en què la Colla Gegantera estarà acompanyada dels grallers de la Seu d'Urgell. També es visualitzarà el trasllat cap a aquest indret cèntric del poble de l'escultura en honor a la Colla que abans estava al pont de Solà des del 1991 i que va ser reubicada amb la remodelació de la plaça en un lloc en què l'entitat no considerava adient, destaca l'ens comunal.Seguidament hi haurà una cantada a càrrec de la Coral Rocafort i una cercavila de gegants fins a la plaça de la Germandat on cap a la una del migdia hi haurà una fideuada popular que precedirà a una masterclass de zumba. D'altra banda, la festa coincideix amb la cloenda del projecte Movlav per la qual cosa, a la tarda també hi haurà activitats entre les quals destaca el lliurament de premis del concurs de pinturai dibuix promogut des de l'Escola d'Art.