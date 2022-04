Majoral afirma que la nova normativa no suposarà grans canvis i remarca que no es reduirà el límit d’edificabilitat permès

El comú preveu que la nova revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) permeti guanyar sòl públic en dos punts del centre de la parròquia. Segons va explicar en declaracions al Diari el cònsol major, Josep Majoral, la corporació té constància que els propietaris privats de dos terrenys cèntrics estan disposats a desenvolupar projectes urbanístics. A canvi, i tal com estableix la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), una part de les parcel·les s’alliberarà com a sòl públic.



D’altra banda, Majoral va apuntar que la nova revisió del POUP no suposarà grans canvis en les normes urbanístiques de