Encamp renova la xarxa d'aigua del carrer de la Ventiga

El comú d'Encamp ha iniciat aquesta setmana les obres per renovar les instal·lacions dels serveis de subministrament d'aigua potable i d'aigües residuals, per fer la separativa d'aigües pluvials i per remodelar les voravies del carrer de la Ventiga, segons ha informat la corporació. Els treballs adjudicats a l'empresa SIMCO tenen una dotació pressupostària de 165.682,86 euros i es prorrogaran fins a finals de juny.Les tasques de modernització del carrer comportaran tancaments intermitents de la circulació però es permetrà l'accés rodat als domicilis de la zona afectada. El comú ha indicat que també hi haurà talls d'aigua que s'anunciaran amb cartells a la via pública.El conseller de Manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez, ha assenyalat que amb aquesta inversió el comú haurà assolit l'objectiu marcat en el conveni actual de col·laboració en matèria de l'aigua i tindrà "pràcticament la totalitat de les actuacions previstes per a la separativa d'aigües pluvials". L'única zona on quedarà pendent la renovació serà a Vila i el comú destaca que no es pot fer fins que es desenvolupi el pla parcial d'aquell sector.Les obres s'optimitzaran per reduir l'afectació per als veïns i FEDA i Andorra Telecom realitzaran aprofitant la intervenció del comú la reposició dels serveis de distribució de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions del carrer de la Ventiga.