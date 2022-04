El PS pregunta per la graella salarial d'Encamp

Actualitzada 27/04/2022 a les 13:26

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d'Encamp, David Rios i Enric Riba han entrat una pregunta per conèixer l'estat de l'estudi sobre la graella salarial d'Encamp, segons informa el partit polític en un comunicat.En aquest sentit, els membres socialdemòcrates encampadans volen conèixer en quin estat d'avançament es troba la refecció de la graella salarial i quan es pensa que podria ser operacional. El partit va encarregar un estudi donat que consideraven que molts concursos per cobrir places vacants que hi havia a l'administració comunal quedaven deserts pel desajust dels salaris amb relació al sector privat. Per altra banda, els consellers socialdemòcrates lamenten que després es van repartint Complements per Responsabilitat Adquirida.Així mateix, els socialdemòcrates han recordat que es va adjudicar l'estudi fa uns 10 mesos, el juny del 2021, per un import que rondava els 9.000 euros i consideren que 10 mesos és un termini "exagerat" per acomplir aquesta tasca.