El concert solidari per Ucraïna recapta 4.080 euros

Actualitzada 27/04/2022 a les 14:46

El concert solidari per Ucraïna que es va celebrar el 2 d’abril a la sala Prat del Roure va aconseguir recaptar 4.080 euros, segons informa el comú d'Escaldes-Engordany en un comunicat. Així, aquest matí, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, i les dues impulsores de l’acte, Martha Roquett i Teresina Serra, han lliurat el xec a Maria Alonso, voluntària de la Creu Roja Andorrana. La recaptació s’ha destinat íntegrament a aquesta entitat, que la dedicarà a ajudar el poble ucraïnès.En aquest sentit, Roquett i Serra han dit que esperen no haver d’organitzar més concerts com aquest encara que recorden que hi ha moltes altres guerres al món. El comú destaca que el concert va ser un èxit d'assistència, reunint un total de 500 persones i va comptar amb moments emotius, com el d’una cantant refugiada ucraïnesa que va interpretar un tema popular del seu país.Els artistes que hi van participar de forma totalment voluntària van ser Juli Barrero, el Cor de rock d’Encamp, El tren de la Mussa, la Grossband, Komanem, Patxi Leiva, Alejandra Pereyra, Martha Roquett, Rumband, Quim Salvat, Teresina Serra i Guillem Tudó. També es va poder escoltar en diferit Oriol Vilella, Enric Bartomeu, Mar Capdevila, Susanne Georgi, Perséfone i Alejandro Politi.