Actualitzada 27/04/2022 a les 12:50

La Massana ha repartit avui les diferents parcel·les dels horts socials per a la gent gran, segons informa el comú en nota de premsa. Com a novetat, enguany s'oferirà un curs de cultiu amb el Cap de Jardineria del comú, Marc Pujol, on també participaran els hortolans d'Ordino. La cònsol major, Olga Molné, juntament amb la consellera Francesca Guerrero i la representant de la Reig Fundació, Ester Segura, ha lliurat avui les claus als nous hortolans.