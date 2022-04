Torna la Ruta de la Tapa sense restriccions per la covid

El comú recupera els espectacles de màgia itinerant de dijous

Sant Julià de Lòria recupera la Ruta de la Tapa del 5 al 27 de maig, aquesta vegada sense restriccions sanitàries. Cada dijous, divendres i dissabte onze restauradors de la parròquia oferiran una tapa d’especialitat més una cervesa estrella Damm –hi haurà alternatives per als qui no vulguin consumir alcohol– per un preu de 3,5 euros.



Per participar en el sorteig de premis, que ja ha esdevingut una tradició d’aquest esdeveniment amb més de deu anys d’història, caldrà registrar-se a l’adreça URL https://rutadelatapasjl.com. Enguany també s’ha afegit un joc de deu preguntes relacionades amb la parròquia que inclou premis per als

#1 Marsolades

(26/04/22 08:00)