Actualitzada 26/04/2022 a les 06:29

La comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror ha convocat, amb la col·laboració de Carrefour-Andorra 2000, el tercer concurs fotogràfic Descobreix la vall del Madriu-Perafita-Claror. Les obres podran presentar-se fins al 2 d’octubre. Hi haurà tres premis per als guanyadors: xecs de 100, 200 i 300 euros per gastar al Carrefour-Andorra 2000.