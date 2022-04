Encamp sorteja 41 horts socials per a la gent gran

Actualitzada 26/04/2022 a les 17:32

El comú d'Encamp ha sortejat avui 41 horts socials per a la gent gran, en el marc del projecte promogut pels comuns i Reig Fundació, des de fa més de quinze anys, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, el departament de Cultura i Afers Socials ha rebut enguany 41 sol·licituds per als 43 horts socials que disposa la corporació comunal als terrenys de Terres Primeres, que es podran començar a cultivar a partir de demà mateix. Els dos horts que quedendisponibles es podran atorgar per ordre de sol·licitud si algú hi està interessat i compleix amb els requisits del projecte.

En aquesta línia, la cònsol major, Laura Mas ha donat la benvinguda i ha felicitat "als vuit nous hortolans que us estreneu per primera vegada i enhorabona als 33 que continueu de l'any anterior". Aquest projecte, segons recorda el comú, va començar el 2006 amb 17 parcel·les gràcies als terrenys cedits per Casa Joan Antoni.